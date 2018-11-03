2018-11-03T19:11:31+03:00
Политика

Украинский писатель нашел истоки «странной» любви соотечественников к России

По мнению публициста Андрея Кокотюха, русская культура живет в украинцах благодаря произведениям Пушкина, Достоевского, Толстого и Чехова
Денис СУХОВ
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Фото: wikipedia.orgФото: wikipedia.org
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Украинский сценарист и публицист Андрея Кокотюха объяснил «странную любовь» соотечественников к России колоссальным русским культурным влиянием, которое основывается в том числе на классической литературе.

К такому выводу Кокотюха пришел, комментируя в своей колонке для издания «Новое время» результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Исследование показало, что несмотря на агрессивную антироссийскую пропаганду Киева, с февраля этого года доля положительно настроенных к России украинцев выросла с 45% до 48%. В то же время в России хорошо к Украине относятся лишь 33% населения.

По мнению публициста, причиной тому служит русское культурное влияние: от классической литературы Пушкина, Достоевского, Толстого и Чехова до шедевров советского кинематографа, остающихся в ротации украинских телеканалов.

Впрочем, говоря о богатстве русской культуры, сам Кокотюха предпочитает его не замечать, объясняя «культурное величие воинственной страны» лишь «представительскими расходами» от продажи углеводородов.

«Хорошо относятся к Российской Федерации, по данным КМИС, 38 % наших сограждан. Как минимум 10 млн не только взрослых, но и детей. Ведь это им, рожденным уже в независимой Украине, бабушки, выросшие на сказках Пушкина, продолжают их читать. «Там русский дух, там Русью пахнет», - возмущается Кокотюха.

По его словам, многие сограждане не замечают «разрушительного значения положительных эмоций», которые «внуки получают от ласковых бабушкиных голосов».

«Альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор», - резюмирует писатель. Видит ли «альтернативы» сам Кокотюха, доподлинно не известно.

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