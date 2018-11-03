Причиной крушения МиГ-29М ВВС Египта стали неполадки в системе управления

3 Нояб. 19:23 2018-11-03T19:23:13+03:00

По данным военного ведомства арабской республики, авария произошла во время тренировочного полета, пилоту удалось спастись

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Причиной крушения истребителя МиГ-29М ВВС Египта стала техническая неисправность в системе управления самолетом. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства арабской республики.

«Истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полета в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолета. Пилот спасся», - говорится в заявлении, распространенном Минобороны Египта.

Ранее стало известно, что в Египте потерпел крушение один из МиГ-29М, недавно поставленных стране из России. В Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что уже располагают оперативной информацией о происшествии и готовы направить своих специалистов для помощи в расследовании обстоятельств аварии.

МиГ-29М является глубоко модернизированной версией базового советского истребителя МиГ-29. Машина оснащена усовершенствованным планером, обновленными двигателями и системами управления, современной радиолокационной станцией. Самолет относится к словному поколению 4++, имеет двухместную версию М2.

Всего, в соответствии с контрактом, Египет должен был получить 46 истребителей МиГ-29М/М2.