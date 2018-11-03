На Сицилии и Сардинии объявлен наивысший уровень погодной опасности из-за проливных дождей

3 Нояб. 19:41 2018-11-03T19:42:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На Сицилии и Сардинии объявлен наивысший – красный – уровень погодной опасности из-за проливных дождей, надвигающихся на регион.

Об этом сообщает телеканал Rai News 24. По его данным, на Сардинии уже зафиксированы первые жертвы непогоды – немецкая туристка погибло от удара молнии. Всего же стихия унесла жизни по меньшей мере 20 человек по всей Италии.

Тем временем экстренные службы Италии продолжают интенсивно работать над устранением последствий проливных дождей, которые пришли на Апеннинский полуостров на прошлой неделе. Последовавшие за ливнями наводнения и оползни нанесли серьезный урон местной инфраструктуре – некоторые поселения на севере страны до сих пор отрезаны от внешнего мира.

Ущерб оценивается в сотни миллионов евро. По просьбе губернаторов наиболее пострадавших регионов – Лигурии, Венето, Фриули-Венеция-Джулии – правительство Италии рассматривает возможность заморозки сбора налогов и выплат по кредитам для местного населения.

Ранее сообщалось, что из-за вызванного дождями наводнения 75% территории Венеции было затоплено.