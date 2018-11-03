2018-11-03T21:05:59+03:00
В мире

Эрдоган намерен встретиться с Трампом и Путины в Париже 10-11 ноября

По словам президента Турции, у лидеров будет возможность обсудить актуальную повестку с глазу на глаз
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Турции Реджеп ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп ЭрдоганФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время предстоящего визита в Париж, куда главы государств отправятся для участия в памятных мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

«В Париже 10-11 ноября пройдет международная встреча, на которой также будет Трамп. У нас будет возможность встретиться с глазу на глаз и обсудить различные темы. В таком же формате можно будет поговорить с Путиным», - заявил Эрдоган на совместной конференции по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, предыдущая встреча президентов Турции и России состоялась на полях четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле, в котором также принимали участие лидеры Франции и Германии.

В ходе предстоящего визита в столицу Франции Путин проведет короткие переговоры с президентом США. Также в Кремле не исключают бесед «на ногах» с другими главами государств, участвующими в мероприятиях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай выразил протест против обвинений США о сетевом шпионаже и хищении
В России внедряют свою методику краш-тестов для авто
У Сбербанка появится новая штаб-квартира в районе «Москва-Сити»
Замок английского короля в Сирии открыл свои двери для туристов впервые за семь лет
Запретить зиму: Верховная рада предложила спастись от подорожания газа
Военные России и Сирии освободили 19 заложников ИГ* в Пальмире
Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-При Японии NHK Trophy
В Мельбурне мужчина напал с ножом на людей, погиб один человек
Глава МИД Австрии отказалась от поездки в Россию
Умер Николай Румянцев, звезда "Ералаша"
РФ и Казахстан намерены создать предприятие по производству Ил-103
В Москве ограбили пенсионера на 20 миллионов рублей
Бывший военный рассказал о неэффективности российской ядерной "Мертвой руки"
В России появится профессия цифрового куратора
В посольстве России отреагировали на санкции США против крымских санаториев
В России предложили ввести новые правила техосмотра
Дэвиду Швиммеру из сериала «Друзья» предложили сняться в фильме для взрослых