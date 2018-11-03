Эрдоган намерен встретиться с Трампом и Путины в Париже 10-11 ноября

3 Нояб. 21:05 2018-11-03T21:05:59+03:00

По словам президента Турции, у лидеров будет возможность обсудить актуальную повестку с глазу на глаз

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время предстоящего визита в Париж, куда главы государств отправятся для участия в памятных мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

«В Париже 10-11 ноября пройдет международная встреча, на которой также будет Трамп. У нас будет возможность встретиться с глазу на глаз и обсудить различные темы. В таком же формате можно будет поговорить с Путиным», - заявил Эрдоган на совместной конференции по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, предыдущая встреча президентов Турции и России состоялась на полях четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле, в котором также принимали участие лидеры Франции и Германии.

В ходе предстоящего визита в столицу Франции Путин проведет короткие переговоры с президентом США. Также в Кремле не исключают бесед «на ногах» с другими главами государств, участвующими в мероприятиях.