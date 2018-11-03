2018-11-03T21:21:36+03:00
Политика

Минобороны: Ту-142 ВМФ РФ выполнили плановый полет над акваторией Норвежского моря

В военном ведомстве подчеркнули, что российские разведчики находились в воздухе более 12 часов, после чего благополучно вернулись на аэродром в Вологодской области
Денис СУХОВ
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Минобороны: Ту-142 ВМФ РФ выполнили плановый полет над акваторией Норвежского моряМинобороны: Ту-142 ВМФ РФ выполнили плановый полет над акваторией Норвежского моря
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Дальние противолодочные самолеты Ту-142 российской военно-морской авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря», - заявилив ведомстве.

Также в Минобороны РФ добавили, что продолжительность полета составила более 12 часов, после него Ту-142 благополучно вернулись на аэродром базирования в Вологодской области.

«Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее журналисты агентства AFP сообщили, что один из российским Ту-142 был замечен на малой высоте вблизи флагмана 6-го флота США USS Mount Whitney. Самолет-разведчик выполнял полет над районом учений НАТО Trident Juncture — 2018, проходящих в Норвежском море с 25 октября.

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