Минобороны: Ту-142 ВМФ РФ выполнили плановый полет над акваторией Норвежского моря
Дальние противолодочные самолеты Ту-142 российской военно-морской авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря», - заявилив ведомстве.
Также в Минобороны РФ добавили, что продолжительность полета составила более 12 часов, после него Ту-142 благополучно вернулись на аэродром базирования в Вологодской области.
«Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее журналисты агентства AFP сообщили, что один из российским Ту-142 был замечен на малой высоте вблизи флагмана 6-го флота США USS Mount Whitney. Самолет-разведчик выполнял полет над районом учений НАТО Trident Juncture — 2018, проходящих в Норвежском море с 25 октября.