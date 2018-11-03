Умер продюсер, открывший миру Брюса Ли и Джеки Чана

3 Нояб. 22:37 2018-11-03T22:52:24+03:00

Чоу на съемках фильма с Брюсом Ли. Фото imdb

Легендарный продюсер кинорежиссер Гонконга Рэймонд Чоу умер на 92-м году жизни

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Известный продюсер Рэймонд Чоу скончался в Гонконге на 92-м году жизни. Причина его смерти не сообщается.

Чоу "помог воспитать много талантов Гонконга и вывел их на международную арену", - выразил соболезнования в пятницу в своем выступлении секретарь Гонконга по торговле и экономическому развитию Эдвард Яу.

Чоу был журналистом, который популяризировал жанр кунг-фу. Основатель студии Run Run Shaw вскоре взял Чоу к себе на студию, после того, как Чоу пожаловался, что фильмы, сделанные с низким бюджетом, были недостаточно хороши.

Вскоре он перехитрил своего бывшего работодателя, чтобы пригласить актера, который станет синонимом фильмов кунг-фу. Чоу подписала Брюс Ли в 1971 году, увидев его на шоу в Гонконге.

«На экране вы чувствуете, что его присутствие очень-очень сильное», - прокомментировал Чоу.

А в 1979 годы им был приглашен Джеки Чан.

"Господин Чоу дал мне возможность следовать моим мечтам" - сказал тогда Джеки Чан.

Рэймонд Чоу спродюсировал более 600 фильмов разных жанров.