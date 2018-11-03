2018-11-03T23:05:38+03:00
В мире

Джоан Роулинг и Мэрил Стрип призвали ООН тщательно расследовать убийство саудовского журналиста Хашукджи

Более 100 артистов, писателей и общественных деятелей подписали письмо на имя генсека организации Антониу Гуттериша
Денис СУХОВ
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Джоан Роулинг и Мэрил Стрип призвали ООН тщательно расследовать убийство саудовского журналиста ХашукджиДжоан Роулинг и Мэрил Стрип призвали ООН тщательно расследовать убийство саудовского журналиста ХашукджиФото: REUTERS
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Более ста артистов, писателей и журналистов подписали открытое письмо на имя генсека ООН Антониу Гуттериша с призывом провести независимое расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

«Жестокое убийство видного журналиста и комментатора на иностранной территории является серьезным нарушением прав человека и тревожным проявлением усиливающихся репрессий против инакомыслящих в Саудовской Аравии», - говорится в тексте письма, размещенного на сайте базирующейся в Нью-Йорке организации PEN America.

В обращении подчеркивается, что в последние несколько лет саудовские власти отправили в тюрьмы множество писателей, журналистов, правозащитников и юристов, что стало широкомасштабным посягательством на свободу слова и самовыражения.

В числе подписантов письма числятся американская актриса Мэрил Стрип, актер Алек Болдуин, британская писательница Джоан Роулинг, драматург Том Стоппард и актер Патрик Стюарт. Авторы обращения призывают Гуттериша инициировать «тщательное и независимое» расследование убийства Хашукджи с целью «выяснить правду и привлечь к ответственности виновных».

Напомним, Джамаль Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году и постоянно проживал в США. Журналист работал обозревателем The Washington Post и был известен тем, что беззастенчиво освещал проблемы королевства, остро критикуя политику Эр-Рияда и королевскую семью.

Ранее, 2 октября, Хашукджи имел неосторожность зайти в саудовское генконсульство в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой. С тех пор никто журналиста не видел. В то же время турецкие власти заподозрили, что в дипмиссии Хашукджи пытали, а затем убили.

Более двух недель саудовские власти утверждали, что журналист пропал уже после того, как покинул консульство. Наконец, 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в дипмиссии в Стамбуле. При этом подчеркивалось, что высшее руководство королевства не имеет к отношения к инциденту.

Сейчас в Саудовской Аравии проводят собственное расследование, в рамках которого задержали 18 человек, чьи имена не разглашаются. В Службе общей разведки королевства начались проверки, чреватые громкими отставками.

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