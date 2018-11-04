Генерал НАТО рассказал о главных сложностях Альянса в случае войны с Россией

4 Нояб. 01:20 2018-11-04T01:34:02+03:00

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Европейские войска слишком медлительны, чтобы противостоять России в случае военного конфликта, и столкнутся с множеством проблем, в том числе и с трудностями в вопросах материально-технического обеспечения, а также транспортировки солдат и техники. Об этом журналу Defense News заявил «один из главных генералов НАТО», глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс.

Он отметил, что Североатлантический альянс уже столкнулся с недостаточной «военной мобильностью» по переброске военнослужащих и техники на «потенциальный Восточный фронт», и в этом плане странам-членам НАТО предстоит еще многое сделать.

«Я бы сказал, что с военной точки зрения передвижения войск недостаточно быстрые. Всегда стоит вопрос того, как быстро вы можете получить финансирование, собрать бригады, построить дороги. Это большая работа», — подчеркнул генерал Брукс.

По его словам, блоку необходимо решать вопросы логистики: найти способные выдержать вес военной техники дороги, отремонтировать устаревшие железнодорожные пути, увеличить пропускную способность ключевых портов, а главное – заранее получить от союзников разрешение пересекать их границы и воздушное пространство.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии проходят масштабные учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), в которых участвуют 29 стран Североатлантического альянса, а также Швеция и Финляндия.

Кстати, немецкий журналист Кристоф Шильц назвал их «баловством с участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники». В своей статье он указал на то, что никто из членов НАТО, кроме Польши и стран Прибалтики, не видит признаков возможного «неядерного нападения» России.

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