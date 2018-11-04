2018-11-04T02:36:26+03:00
В мире

Нетаньяху поблагодарил Трампа за «исторический шаг»– санкции против Ирана

Премьер Израиля с удовлетворением отметил, что санкции США работают, иранская экономика «находится в состоянии депрессии»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за санкции против Ирана, которые он назвал «историческим шагом».

«Долгие годы я призывал к полному восстановлению санкций против убийственного террористического режима Ирана, который угрожает всему миру... Спасибо, президент Трамп, за исторический шаг», - сказал глава правительства Израиля в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

Он с удовлетворением отметил, что американские санкции действительно работают: экономика Ирана, по словам Нетаньяху, «находится в состоянии депрессии».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 2 ноября, министр финансов США Стивен Мнучин объявил о том, что в ближайший понедельник его ведомство расширит санкционный список по Ирану, добавив в него 700 компаний из этой исламской республики. Отмечалось, что речь идет в том числе о 400 организациях, которые ранее были выведены из-под санкций в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

Напомнм, 6 августа глава Дональд Трамп подписал указ о двухэтапном восстановлении санкций против Ирана, а потом его советник по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что они будут еще жестче, чем те, которые действовали до заключения ядерной сделки.

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