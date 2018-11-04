Пожар в больнице Рио-де-Жанейро: три пациента умерли при эвакуации

4 Нояб. 03:21 2018-11-04T03:46:47+03:00

Сильный пожар вспыхнул в одной из больниц Рио-де-Жанейро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В субботу, 3 ноября, вспыхнул сильный пожар в одной из больниц Рио-де-Жанейро, в результате три пациента умерли при эвакуации, сообщает телеканал Globo.

ЧП случилось в муниципальном медицинском учреждении «Лоуренсу Жоржи», расположенном в западной части города. Пожар начался около 15:40 по местному времени (20:40 мск). Изначально огонь загорелся в лаборатории на втором этаже, рядом с комнатой отдыха, где лежало много матрасов.

По словам мэра Рио-де-Жанейро Марсело Кривеллы, погибшие пациенты были пожилыми людьми. Больше при пожаре никто не пострадал. Из горящего здания эвакуировали 54 человека.

Пожар в одной из больниц Рио-де-Жанейро .При эвакуации пациентов умерли три человека

Из-за произошедшего временно закрыли отделение «Скорой помощи» при больнице.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ровно два месяца назад в Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии – старейшее научное учреждение страны. Огонь уничтожил и старинный деревянный особняк , построенный в начале XIX века, и богатейшую коллекцию музея: до 20 миллионов экспонатов.