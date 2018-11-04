2018-11-04T04:11:25+03:00
Политика

ЕС после Brexit откроет в Лондоне диппредставительство

Еще одно небольшое представительство Брюсселя будет располагаться в североирландском Белфасте
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ЕС планирует после Brexit открыть в Лондоне представительство из 29 дипломатовЕС планирует после Brexit открыть в Лондоне представительство из 29 дипломатовФото: REUTERS
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После выхода Великобритании из состава ЕС в Лондоне откроется новое представительство Евросоюза, где будет работать 29 дипломатических сотрудников, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

По данным источников издания, такие планы европейские чиновники будут обсуждать на следующей неделе. Кроме того, Брюссель планирует открыть еще одно небольшое представительство в североирландском Белфасте, его пять дипломатов будут контролировать ход практического выполнения в Ольстере положений итогового соглашения по Brexit между Великобританией и Евросоюзом.

А вот Европейская комиссия, скорее всего, закроет свои нынешние представительства в Шотландии и Уэльсе. Собеседники ВВС отмечают, что дальнейшая судьба главного офиса Еврокомиссии – Europe House на Смит-сквер в Лондоне, рядом со зданием британского парламента – пока неопределенна. Сохранит ли ЕК свое представительство именно в этом здании после Brexit, неизвестно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, правительство Великобритании рассчитывает достичь соглашения по условиям выхода из Евросоюза в ближайшие три недели.

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