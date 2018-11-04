В РПЦ прокомментировали подписание соглашения Порошенко с патриархом Варфоломеем
Подписывая соглашение с Константинопольским патриархом Варфоломеем, украинский лидер Петр Порошенко «грубо вмешивается» в дела церкви, ведь он даже не поинтересовался мнением живущих на Украине миллионов православных верующих, считает пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
«Очень странно, что президент страны так грубо вмешивается в дела церкви, верующих, что даже без учета их мнения подписывает некоторые, видимо даже тайные, соглашения с Константинопольским патриархатом», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Священник отметил, что существуют «недекларируемые договоренности», на основании которых идет процесс между Украиной и Константинопольским патриархатом. Однако, по его словам, «все это в результате приведет в тупик, потому что невозможно разрешать церковные вопросы политическими методами».
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 3 ноября Петр Порошенко прилетел с визитом в Турцию, где встретился с патриархом Варфоломеем и подписал соглашение о сотрудничестве Украины с Константинопольским патриархатом.
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