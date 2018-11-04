Глава МИД Германии рассказал, как спасти мир в Европе

4 Нояб. 06:26 2018-11-04T06:53:09+03:00

В первую очередь, по словам Хайко Мааса, нужно сохранить Договор о РСМД

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Чтобы сохранить мир в Европе, необходимо пересмотреть подход к контролю над вооружениями и процессом разоружения, но в первую очередь – сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В интервью журналу Der Spiegel он пояснил, что отказ от этого важного документа сводит на нет одно из самых больших мировых достижений в области разоружения.

«Даже во время холодной войны велся постоянный диалог, чтобы обеспечить прозрачность и избежать недоразумений. Мы хотим опираться на ту же платформу и убедить в этом партнеров в Европе», - подчеркнул Хайко Маас.

Он акцентировал внимание на необходимости учитывать стремительные темпы развития оружейных технологий, отметив: то, что раньше казалось научной фантастикой, вскоре может стать «смертельной реальностью».

«Нам необходимо пересмотреть политику контроля над вооружениями и разоружением, если мы хотим сохранить мир в Европе», - убежден немецкий дипломат.

Хайко Маас перечислил четыре пункта, на которых должна основываться международная безопасность: во-первых, по его мнению, нужно вернуться к практике обмена данными между США, Европой и Россией; во-вторых – осознать, что общие интересы и безопасность должны преобладать над «взаимным недоверием». Кроме того, необходим всеобъемлющий мониторинг информации о ракетах, в том числе крылатых. Четвертый пункт «плана по спасению мира», представленного главой МИД ФРГ – международное давление на Китай, чтобы получить данные о его вооружениях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Хайко Маас говорил, что Берлин попытается убедить Вашингтон отказаться от идеи выхода из Договора о РСМД, потому что это намерение США ставит Европу перед «сложным вопросом»