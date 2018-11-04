2018-11-04T08:07:07+03:00
В мире

Посла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приеме

Дипломат явилась на официальное мероприятие в хитоне
Дарья ИВАШКИНА
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Посла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приемеПосла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приемеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 4 ноября, появилась информация о том, что турецкий посол в Уганде Седеф Явузальп была отозвана на родину. Поводом стала опубликованная в социальных сетях и ряде СМИ фотография, сделанная на приеме в честь национального праздника Турции - Дня республики, на которой дипломат запечатлена в древнегреческой одежде.

О решении отозвать диппредставителя объявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Расследование было начато немедленно после того, как мы увидели в прессе и соцсетях фотографии нашего посла в Уганде на приеме 29 октября, <…> и посол была отозвана», - написал глава турецкого МИД в своем Twitter.

Турецкий посол в Уганде Седеф Явузальп (справа) на приеме в честь национального праздника Турции - Дня республики Фото: кадр с видео

Турецкий посол в Уганде Седеф Явузальп (справа) на приеме в честь национального праздника Турции - Дня республикиФото: кадр с видео

Фото: кадр с видео

Между тем сама Явузальп уже объяснила странный выбор наряда. По ее словам, она явилась на прием в хитоне, так как 2018 год «объявлен в ее родной стране годом Трои» - легендарного древнегреческого города, который находился на территории современной Турции.

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