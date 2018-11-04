Жертвами крупной аварии в Китае стали 15 человек, еще 44 пострадали

СЕГОДНЯ 08:28 2018-11-04T09:52:43+03:00

Работы по ликвидации последствий аварии на месте ДТП не прекращались даже ночью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На скоростной трассе в провинции Ганьсу потерявший управление грузовик протаранил три десятка автомобилей [фото]

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Число жертв крупной аварии в китайской провинции Ганьсу, где грузовик на скоростной трассе протаранил три десятка автомобилей, возросло до 15 человек, еще 44 доставлены в больницы с различными травмами, причем состояние десяти из них врачи оценивают как критическое, передает Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 14 погибших и 27 пострадавших.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ДТП произошло в субботу около 19.20 по местному времени (14.20 мск) возле города Ланьчжоу. Тяжелая фура потеряла управление и врезалась в колонну транспортных средств, водители которых ожидали своей очереди оплатить проезд по шоссе Ланьчжоу – Хайкоу.

На месте ДТП работают спасатели, пожарные и сотрудники полицииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Водитель грузовика получил легкие травмы и был задержан сотрудниками службы дорожного движения. Шофёр утверждает, что у его фуры примерно в 200 метрах от пункта взимания платы отказали тормоза.

Работы по ликвидации последствий аварии на месте ДТП не прекращались даже ночью.