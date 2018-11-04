2018-11-04T09:52:43+03:00
В мире

Жертвами крупной аварии в Китае стали 15 человек, еще 44 пострадали

На скоростной трассе в провинции Ганьсу потерявший управление грузовик протаранил три десятка автомобилей [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Работы по ликвидации последствий аварии на месте ДТП не прекращались даже ночьюРаботы по ликвидации последствий аварии на месте ДТП не прекращались даже ночьюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Число жертв крупной аварии в китайской провинции Ганьсу, где грузовик на скоростной трассе протаранил три десятка автомобилей, возросло до 15 человек, еще 44 доставлены в больницы с различными травмами, причем состояние десяти из них врачи оценивают как критическое, передает Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 14 погибших и 27 пострадавших.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ДТП произошло в субботу около 19.20 по местному времени (14.20 мск) возле города Ланьчжоу. Тяжелая фура потеряла управление и врезалась в колонну транспортных средств, водители которых ожидали своей очереди оплатить проезд по шоссе Ланьчжоу – Хайкоу.

На месте ДТП работают спасатели, пожарные и сотрудники полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На месте ДТП работают спасатели, пожарные и сотрудники полицииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Водитель грузовика получил легкие травмы и был задержан сотрудниками службы дорожного движения. Шофёр утверждает, что у его фуры примерно в 200 метрах от пункта взимания платы отказали тормоза.

Работы по ликвидации последствий аварии на месте ДТП не прекращались даже ночью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре и дожде в воскресенье
Два грузовика столкнулись на севере МКАД
Ocean Infinity продлила контракт на поиск аргентинской подлодки «Сан-Хуан» до апреля
Разгонный блок «Фрегат» после выведения спутника «Глонасс-М» увели на орбиту захоронения
В Германии рассказали о крупных потерях из-за антироссийских санкций
Sunday Times: Мэй удалось добиться от ЕС уступок по Brexit
Депутат Верховной рады обвинил Меркель в «потере» Украиной Крыма
Украина приступила к реализации «плана Б» из-за «Северного потока - 2»
Посла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приеме
Итог боя Даниэль Кормье - Деррик Льюис: Даниэль Кормье нокаутировал Деррика Льюиса на UFC 230
В США назвал российскую ПВО самой продвинутой и мощной в мире
Погода в Москве на 4 ноября 2018 года: в День народного единства будет тепло и без осадков