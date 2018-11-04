Разгонный блок «Фрегат» после выведения спутника «Глонасс-М» увели на орбиту захоронения

4 Нояб. 09:38 2018-11-04T09:38:47+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что после выведения на орбиту спутника «Глонасс-М» разгонный блок «Фрегат» увели на так называемую орбиту захоронения, на которую отправляются отработавшие орбитальные аппараты для уменьшения вероятности столкновений.

«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова провели операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на орбиту захоронения», - сказали в оборонном ведомстве ТАСС.

Также там уточнили, что два включения двигательной установки «Фрегата» придали разгонному блоку импульсы, необходимые для увода его на орбиту, которая находится на высоте более 19,2 тысячи километров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 3 ноября, в 23:17 мск ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк. Запуск прошел в штатном режиме. А вскоре разгонный блок «Фрегат» успешно вывел спутник «Глонасс-М» на орбиту.