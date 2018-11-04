Ocean Infinity продлила контракт на поиск аргентинской подлодки «Сан-Хуан» до апреля

4 Нояб. 09:46 2018-11-04T09:46:32+03:00

Субмарина ВМС Аргентины пропала 15 ноября прошлого года, найти ее не удалось до сих пор

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Американская компания Ocean Infinity продлила контракт на поиски пропавшей год назад аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» на 120 дней – до апреля следующего года, сообщает газета La Nacion.

Срок действующего договора истекает в середине декабря, но ВМС Аргентины договорились с Ocean Infinity о продлении поисковой операции. Причем компания предлагала приостановить работы в море до конца февраля, а за зиму проанализировать уже собранные данные, но аргентинские военные уговорили американцев не прекращать поиски.

Напомним,как писал сайт kp.ru, дизель-электрическая подлодка «Сан-Хуан», на борту которой находилось 44 человека, исчезла 15 ноября во время перехода с военно-морской базы «Ушуайя» в место постоянной дислокации в «Мар-дель-Плата». Экипаж сообщил о выходе из строя аккумуляторных батарей.

Позже появилась версия о взрыве, а гибель команды субмарины власти Аргентины признали лишь спустя 20 дней бесплодных поисков, 5 декабря.

К поискам подлодки тогда подключились многие страны, включая Россию, направившую в зону ее исчезновения океанографическое судно «Янтарь». А в сентябре искать субмарину принялась частная компания из США, нанятая правительством Аргентины.