2018-11-04T10:07:38+03:00
Происшествия

Два грузовика столкнулись на севере МКАД

Движение в районе ДТП сильно затруднено [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Удар был такой силы, что «Газель» опрокинулась на бокУдар был такой силы, что «Газель» опрокинулась на бокФото: кадр с видео
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В воскресенье, 4 ноября, крупная авария произошла на МКАД. В районе 83-го километра внутренней стороны Московской кольцевой автодороги столкнулись два грузовика - «Газель» и Hyundai Porter. Причем удар был такой силы, что автомобиль российской марки опрокинулся.

По словам очевидцев, обе машины получили серьезные повреждения. Между тем информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.

Стоит отметить, что движение в районе аварии было сильно затруднено: правоохранители были вынуждены перекрыть несколько полос МКАД из-за разбросанных по дороге ящиков, которые перевозил один из грузовиков.

На МКАДе столкнулись Газель и грузовой Хендай Портер.

Кстати, ДТП с участием фур на МКАД далеко не редкость. К примеру, буквально на днях на 43-м километре кольцевой дороги столкнулись три грузовых автомобиля: «КамАЗ» влетел в два стоявших на обочине большегруза. Причем тогда не обошлось без жертв: погиб один человек.

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