Два грузовика столкнулись на севере МКАД

4 Нояб. 10:05 2018-11-04T10:07:38+03:00

Удар был такой силы, что «Газель» опрокинулась на бок Фото: кадр с видео

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В воскресенье, 4 ноября, крупная авария произошла на МКАД. В районе 83-го километра внутренней стороны Московской кольцевой автодороги столкнулись два грузовика - «Газель» и Hyundai Porter. Причем удар был такой силы, что автомобиль российской марки опрокинулся.

По словам очевидцев, обе машины получили серьезные повреждения. Между тем информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.

Стоит отметить, что движение в районе аварии было сильно затруднено: правоохранители были вынуждены перекрыть несколько полос МКАД из-за разбросанных по дороге ящиков, которые перевозил один из грузовиков.

На МКАДе столкнулись Газель и грузовой Хендай Портер.

Кстати, ДТП с участием фур на МКАД далеко не редкость. К примеру, буквально на днях на 43-м километре кольцевой дороги столкнулись три грузовых автомобиля: «КамАЗ» влетел в два стоявших на обочине большегруза. Причем тогда не обошлось без жертв: погиб один человек.