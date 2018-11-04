2018-11-04T11:06:43+03:00
В мире

В Израиле столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли шесть человек

Еще пятеро получили серьезные травмы, пострадавших доставили в больницы вертолетом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавших доставили в больницыПострадавших доставили в больницыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Израиле столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате погибли шесть человек, еще пятеро получили серьезные травмы, сообщает газета The Jerusalem Post.

Авария произошла в воскресенье утром на самом протяженном в стране шоссе 90 в долине реки Иордан. К месту происшествия прибыли медики «Скорой помощи», пожарные и сотрудники скорой помощи. Спасателям пришлось извлекать пассажиров искореженного фургона с помощью спецсредств.

Пострадавших доставили в больницы вертолетом, состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжелое.

Причины аварии выясняются. Водитель грузовика в госпитализации не нуждался. После того, как мужчину осмотрели медики, его взяли под стражу полицейские.

Газета отмечает, что это уже второе за неделю ДТП с большим числом жертв. Во вторник, 30 октября, на том же шоссе 90 в результате лобового столкновения загорелась машина, в которой находилась семья из восьми человек: двое взрослых и шестеро детей, никто не выжил.

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