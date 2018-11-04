Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации президента США

4 Нояб. 11:13 2018-11-04T11:13:30+03:00

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Первая леди США Меланья Трамп обвинила представителей Демократической партии и американские СМИ в дискредитации президента страны Дональда Трампа. Как заметила супруга нынешнего хозяина Белого дома, недоброжелатели ее мужа постоянно распространяют фейковые новости и сыплют ложными обвинениями.

«Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что могут, чтобы дискредитировать Дональда ложными обвинениями, распространяя фейковые новости и создавая видимость того, что у него нет поддержки американских избирателей», - говорится в письме, которое Меланья Трамп направила в Республиканский национальный комитет и которое оказалось в распоряжении NBC News.

При этом супруга американского лидера призвала всех граждан страны поддержать Трампа и «помочь доказать, что демократы и медиа ошибаются». «Это битва, которую мы должны выиграть вместе», - заключила она.

Кстати, напомним. как сообщал сайт kp.ru, недавно Меланья Трамп рассказала о жизни с президентом США. Первая леди выступила с откровениями о знакомстве с будущим мужем, реакции на критику в соцсетях и своих обнаженных фото.