2018-11-04T11:13:30+03:00
В мире

Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации президента США

Супруга американского лидера призвала всех граждан страны поддержать нынешнего хозяина Белого дома
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Первая леди США Меланья ТрампПервая леди США Меланья ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первая леди США Меланья Трамп обвинила представителей Демократической партии и американские СМИ в дискредитации президента страны Дональда Трампа. Как заметила супруга нынешнего хозяина Белого дома, недоброжелатели ее мужа постоянно распространяют фейковые новости и сыплют ложными обвинениями.

«Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что могут, чтобы дискредитировать Дональда ложными обвинениями, распространяя фейковые новости и создавая видимость того, что у него нет поддержки американских избирателей», - говорится в письме, которое Меланья Трамп направила в Республиканский национальный комитет и которое оказалось в распоряжении NBC News.

При этом супруга американского лидера призвала всех граждан страны поддержать Трампа и «помочь доказать, что демократы и медиа ошибаются». «Это битва, которую мы должны выиграть вместе», - заключила она.

Кстати, напомним. как сообщал сайт kp.ru, недавно Меланья Трамп рассказала о жизни с президентом США. Первая леди выступила с откровениями о знакомстве с будущим мужем, реакции на критику в соцсетях и своих обнаженных фото.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшего главу столичного муниципалитета обнаружили мертвым
Жертвами двух взрывов в Сомали стали не менее 17 человек
Президент Украины запланировал встречу с УПЦ
Посол Австрии после вызова в МИД РФ призвал дождаться официальных заявлений
В Эстонии военные документы 5 лет хранились в общем доступе
ФАС направила в Минэнерго подписанный проект соглашения о ценах на топливо
Владимир Путин намерен посетить Сербию
Появились первые кадры с места взрывов в Киеве
Конструктор назвал преимущества Су-57 над F-22 и F-35
ЕС отметил замедлением темпов борьбы с коррупцией на Украине
Посол Австрии прибыл в МИД России
В России начали падать цены на подержанные люксовые автомобили
Владимир Путин откроет памятник Тургеневу
Подозреваемому в шпионаже отставному австрийскому офицеру грозит до 10 лет тюрьмы
В Марселе срочно эвакуируют несколько домов
Минобразования может приблизить школьные учебники к реальной жизни
Губернатор Александр Моор: Казахстан - один из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Австралии
В Следственном комитете озвучили средние суммы взяток в России
Продукция 25 предприятий Вологодской области удостоена звания «100 лучших товаров России»