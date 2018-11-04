Билл Гейтс предсказал введение налога на роботов

4 Нояб. 11:56 2018-11-04T11:56:32+03:00

По мнению миллиардера, этот сбор будет необходим, чтобы сохранить рабочие места для людей

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, как в будущем может измениться налоговая система. По его мнению, скорее всего, скоро появится налог на роботов. Речь идет о специальном сборе за использование роботов в качестве рабочей силы.

Как считает миллиардер, такой налог будет необходим для того, чтобы не произошло полномасштабного ухода людей с их рабочих мест. Причем, по словам Гейтса, этого сбора будет вполне достаточно, и никаких запретов на покупку автоматических устройств вводить не потребуется.

«Если вы решите закупить роботов, вместо того, чтобы нанимать людей, вы сможете это сделать. Однако система налогообложения будет устроена таким образом, что вы в любом случае захотите рассмотреть возможность найма людей», - сказал основатель Microsoft в интервью газете Nikkei, заметив при этом, что в настоящее время «система фактически толкает нас в противоположном направлении».

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