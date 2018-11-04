2018-11-04T13:33:58+03:00
Политика

Путин назвал выставку «Сокровища музеев России» замечательным проектом

Экспозиция будет проходить в московском Манеже с 4 по 25 ноября
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В воскресенье, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей выставки «Сокровища музеев России», которая открылась в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» в Москве специально ко Дню народного единства.

При этом глава нашего государства назвал эту экспозицию «замечательным творческим проектом», собравшим в одном месте работы выдающихся мастеров из многих музеев страны. «Разнообразные по жанру, сюжету, времени написания, они демонстрируют уникальное историческое наследие нашего Отечества, неразрывность его духовного и культурного пространства», - говорится в приветствии, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что выставка вызовет широкий общественный интерес и «будет содействовать популяризации лучших произведений изобразительного искусства». Кроме того, Путин отметил значимую роль экспозиции в укреплении нравственных, патриотических ценностей среди молодежи.

СПРАВКА «КП»

Выставка «Сокровища музеев России» будет проходить в ЦВЗ «Манеж» с 4 по 25 ноября. На ней представлены 280 работ выдающихся русских живописцев, среди которых Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Илья Репин, Исаак Левитан, Илья Репин и многие другие.

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