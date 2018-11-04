Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

4 Нояб. 13:55 2018-11-04T14:50:41+03:00

Также в церемонии приняли участие представители различных религиозных объединений, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл [видео]

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В День народного единства, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, находящемуся на Красной площади в самом центре Москвы.

Причем вместе с главой государства в церемонии приняли участие представители различных религиозных объединений России, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев и архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Дитрих Брауэр.

Кроме того, на церемонии возложения цветов по сложившейся традиции присутствовали волонтеры и члены молодежных организаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676378" frameborder="0"></iframe> Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

СПРАВКА «КП»

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и воеводы князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.