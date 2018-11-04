Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
В День народного единства, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, находящемуся на Красной площади в самом центре Москвы.
Причем вместе с главой государства в церемонии приняли участие представители различных религиозных объединений России, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев и архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Дитрих Брауэр.
Кроме того, на церемонии возложения цветов по сложившейся традиции присутствовали волонтеры и члены молодежных организаций.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
СПРАВКА «КП»
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и воеводы князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.