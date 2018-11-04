Тигран Кеосаян прокомментировал возможную атаку ботов на сайт «Кинопоиск»

4 Нояб. 14:31 2018-11-04T14:36:10+03:00

Кеосаян посоветовал администрации «Кинопоиска» обратить внимание на происходящее и принять меры для защиты своего сервиса Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Режиссер Тигран Кеосаян прокомментировал возможную попытку отвалить рейтинг его фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» на сайте «Кинопоиск». Как признался кинодеятель, вся эта история с предполагаемой атакой ботов на интернет-ресурс, посвященный кинематографу, вызвала у него «сожаление и грусть».

При этом Кеосаян посоветовал администрации «Кинопоиска» обратить внимание на происходящее и принять меры для защиты своего сервиса. «Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. Наверное, сайту "Кинопоиск" нужно обращать внимание на то, что у них происходит, должна стоять же какая-то защита», - приводит слова режиссера РИА Новости.

Отметим, романтическая комедия «Крымский мост. Сделано с любовью!» вышла на большие экраны в минувший четверг, 1 ноября. Главные роли в этой картине исполнили Алексей Демидов, Катерина Шпица и Артем Ткаченко. А вскоре после премьеры появилась информация о том, что рейтинг фильма Тиграна Кеосаяна на портале «Кинопоиск» обвалили боты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сделано с любовью - встречено с ненавистью

Вышедший в прокат новый фильм Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью» стал своеобразным трибьютом великому советскому кино пятидесятых (подробности)