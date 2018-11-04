Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе торжественного приема в Кремле в честь праздника.
«Поздравляю вас с Днём народного единства! Значение этого праздника прежде всего историческое, нравственное, духовное. Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться», - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что идеи патриотизма имеют особую ценность и духовную силу для русского народа.
«Сила патриотизма — важнейшая часть национальной культуры, стержень генетической памяти», - добавил российский лидер.
Ранее президент в сопровождении религиозных лидеров России возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. В частности, в церемонии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев и архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Дитрих Брауэр.
СПРАВКА «КП»
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и воеводы князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.