4 Нояб. 14:54 2018-11-04T14:55:21+03:00

По мнению президента РФ, значение праздника прежде всего историческое, нравственное, духовное

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Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе торжественного приема в Кремле в честь праздника.

«Поздравляю вас с Днём народного единства! Значение этого праздника прежде всего историческое, нравственное, духовное. Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что идеи патриотизма имеют особую ценность и духовную силу для русского народа.

«Сила патриотизма — важнейшая часть национальной культуры, стержень генетической памяти», - добавил российский лидер.

Ранее президент в сопровождении религиозных лидеров России возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. В частности, в церемонии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев и архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Дитрих Брауэр.

СПРАВКА «КП»

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и воеводы князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.