МВД Австрии предупредило о 20 тысячах вооруженных мигрантов на боснийско-хорватской границе

4 Нояб. 15:17 2018-11-04T15:17:52+03:00

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Более 20 тысяч мигрантов скопились на боснийско-хорватской границе. Почти все они вооружены холодным оружием и готовятся прорваться через кордоны в Центральную Европу. Об этом сообщили в МВД Австрии.

По данным ведомства, большинство мигрантов – не «беженцы» из Сирии, а нелегалы из Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко. Среди них нет больших семей и практически полностью отсутствуют женщины.

«Сейчас едут другие мигранты, это не семьи, женщин там почти нет, 95% мигрантов, готовящих прорыв, это молодые мужчины, почти все вооруженные ножами. Одного полицейского уже пытались зарезать», - подчеркивается в релизе МВД Австрии.

В настоящее время хорватские силы безопасности делают все возможное, чтобы сдержать мигрантов, к границе стянуты специальные подразделения. Австрийские правоохранители подчеркивают, что конечной целью мигрантов являются Германия и страны Скандинавии, где местные власти имели неосторожность создать для нелегалов благоприятные условия.

Напомним, европейские власти попытались закрыть «западнобалканский маршрут» нелегальной миграции еще в 2016 году. Однако вместо Греции, Македонии и Сербия теперь «беженцы» прокладываю путь через территорию Албании, Черногории, а также Боснии и Герцеговины. По оценке специалистов, к концу года число мигрантов на границе БиГ и Хоратии вырастет до 50 тысяч человек.

Ранее власти ряда европейских стран выступили против Всемирного пакта ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, подписание которого планируется в декабре в Марокко.

Документ отказались подписать США, Венгрия и Австрия, крайне скептически к нему отнеслись власти Польши, Чехии и Хорватии.