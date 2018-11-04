Матч Спартак - Урал: Глушаков начнет матч в запасе "красно-белых"

4 Нояб. 17:55 2018-11-04T17:55:46+03:00

Денис Глушаков - в запасе "Спартака" на игру с "Уралом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В составе москвичей - немало перемен после игры на Кубок России

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" в воскресенье, 4 ноября, будет сыгран матч 13 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Уралом". Столичная команда огласила стартовый состав на этот поединок. И главная интрига и главный вопрос - снят. Полузащитник Денис Глушаков остался в запасе на игру, оказавшись в заявке на матч с екатеринбуржцами.

Стартовый состав "Спартака": Максименко, Джикия (к), Кутепов, Комбаров, Петкович, Боккетти, Зобнин, Игнатов, Попов, Ташаев, Луис Адриано.

В запасе: Ребров, Рассказов, Ананидзе, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Р.Еременко, Ломовицкий, Тимофеев, Ханни.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Урал". Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.