2018-11-04T18:04:16+03:00
Спорт

Матч Спартак - Урал 4 ноября: Годзюр появится в воротах гостей с первых минут

Встреча 13 тура пройдет сегодня, 4 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Годзюр - вратарь "Урала" с первых минут.Годзюр - вратарь "Урала" с первых минут.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Екатеринбургский "Урал" огласил официально стартовый состав на игру с московским "Спартаком". Встреча 13 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге пройдет сегодня, в воскресенье, 4 ноября.

Стартовый состав "Урала": Годзюр, Ароян, Балажиц, Кулаков (к), Меркулов, Бумаль, Бавин, Димитров, Эль Кабир, Ильин, Панюков.

В запасе у "Урала": Баклов, Полетаев, Ходжаниязов, Брызгалов, Динга, Данцев, Бевеев, Евсеев, Араторе, Чантурия, Юсупов.

"Урал" после 12 матчей этого сезона с 13 баллами занимает 12 место в турнирной таблице Премьер-Лиги, а "Спартак" с 19 очками - шестой. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Урал". Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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