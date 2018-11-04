2018-11-04T18:42:57+03:00
Общество

На открытие фестиваля «День народного единства» пришли более полумиллиона человек

В первый день его работы москвичи съели почти 4 тысячи порций блюд и выпили 1200 литров чая и кофе
Ксения БОГДАНОВА
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Москва отмечает День народного единства, 4 ноября 2018 года.Москва отмечает День народного единства, 4 ноября 2018 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более полумиллиона человек пришли на фестиваль «День народного единства» в день его открытия 3 ноября. Фестиваль проводится в Москве с 3 по 5 ноября в рамках городских уличных мероприятий «Московские сезоны» и включает в себя концерты, выставки, уличные шоу, ярмарки и другие мероприятия.

- 3 ноября площадки фестиваля «День народного единства» посетили 525 тысяч человек, - говорится на сайте мэра и правительства Москвы. - Около 10,6 тысячи из них стали зрителями 49 концертов, 3,5 тысячи человек выступили в качестве артистов иммерсивных спектаклей на Манежной площади и площади Революции.

Более 20 тысяч гостей покатались в этот день на карусели, а 4,8 тысячи приняли участие в спортивных играх и народных забавах. Москвичи отведали угощения, приготовленные по традиционным рецептам жителей российских регионов: в первый же день работы фестиваля его гости съели почти 4 тысячи порций блюд и выпили 1200 литров чая и кофе. На рыбной и сырной ярмарках москвичи купили более 3,4 тонны сыров и 1,1 тонны рыбы и морепродуктов.

Напомним, в 2017 году мероприятия фестиваля «День народного единства» посетили почти 1,5 млн. москвичей и гостей столицы.

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