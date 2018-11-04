2018-11-04T19:35:54+03:00
Политика

Экс-депутат Рады разработал план по «возвращению» Крыма

По мнению Святослава Пискуна, Киеву необходимо успокоиться и подождать, когда жители полуострова попросятся обратно на Украину
Денис СУХОВ
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Экс-депутат Рады разработал план по «возвращению» КрымаЭкс-депутат Рады разработал план по «возвращению» КрымаФото: Евгения ГУСЕВА
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Бывший генеральный прокурор Украины и экс-депутат Верховной Рады Святослав Пискун поделился свои планом по «возвращению» Крыма.

В интервью телеканалу NewsOne он заявил, что для начала Киеву необходимо принять тот факт, что в ближайшее время установить контроль над полуостровом не получится.

«Давайте не будем врать людям и делать то, что делают наши PR-агентства: «Мы вернем Крым». Ну что, разве нам непонятно, что Крым мы не вернем в ближайшие 10-20 лет?», - задался риторическим вопросом Пискун.

Политик уверен, что Украине необходимо обратиться в Международный суд, чтобы потребовать от Москвы компенсацию за «убытки» и оставленное в Крыму «имущество украинских граждан».

«Верните наше имущество. Там были земли, дома, бизнес — там было все. Хотите Крым? Платите триллионы!», - добавил Пискун.

Отвечая на вопрос ведущего о том, не предлагает ли Пискун после получения «компенсации» забыть о претензиях на полуостров, экс-депутат выразил уверенность, что, увидев мощное развитие Украины, крымчане сами захотят «вернуться» и проведут еще один референдум.

В свою очередь журналист напомнил, что такой поворот событий потребует действительно «высокого экономического уровня» развития Украины. Заподозрив в этом месте «плана Пискуна» фатальный изъян, ведущий усомнился, что Киев не только сможет получить от России «компенсацию», но и рационально использует эти средства.

Сформулировать внятный ответ на этот комментарий экс-депутат уже не смог.

Напомним, на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году в Крыму состоялся референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

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