2018-11-04T20:36:45+03:00
Экономика

ОАЭ рассчитывает нарастить нефтедобычу до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году

Власти страны утвердили капитальные расходы в размере $132 млрд, чтобы поддержать планы Национальной нефтяной компании Абу-Даби
Денис СУХОВ
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ОАЭ рассчитывает нарастить нефтедобычу до 5 млн баррелей в сутки к 2030 годуОАЭ рассчитывает нарастить нефтедобычу до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году
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Объединенные арабские эмираты рассчитывают увеличить нефтедобычу до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году. Об этом заявил наследный принц Абу-Даби, шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

По его словам, Верховный нефтяной совет страны уже одобрил выделение 486 млрд дирхамов ОАЭ (около $132 млрд) на поддержку планов Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) по наращиванию добычи в пятилетней перспективе.

Кроме того, стратегия компании предполагает переход ОАЭ на самообеспечение природным газом и переход государства в категорию чистых экспортеров углеводородов.

«ADNOC нарастит мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году», - написал наследный принц на своей странице в Твиттер.

Согласно октябрьскому докладу ОПЕК, добыча нефти в ОАЭ в сентябре составляла около 3 млн баррелей в сутки. При этом министр энергетики и промышленности страны Сухейль аль-Мазруи ранее пообещал, что к концу года этот показатель увеличится до 3,5 млн баррелей в сутки.

В настоящее время ОАЭ не обеспечивает собственные потребности в природном газе, импортируя значительные объемы топлив по трубопроводу их Катара.

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