4 Нояб. 20:58 2018-11-04T20:58:33+03:00

CBC: Два легкомоторных самолета столкнулись в небе недалеко от Оттавы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одно воздушное судно потерпело крушение в открытом поле, второе смогло благополучно совершить посадку в аэропорту, местные власти не сообщают о возможных жертвах или пострадавших

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В Канаде два легкомоторных самолета задели друг друга в небе недалеко от Оттавы. Инцидент произошел в воскресенье утром в городке Карп провинции Онтарио, примерно в 30 километрах от пригородов столицы.

По данным телеканала CBC, столкновение произошло около 10 часов по местному времени (18 часов мск). Один из самолетов потерял управление и рухнул в чистом поле. Второе воздушное судно было перенаправлено в международный аэропорт Оттавы, где смогло совершить благополучную посадку.

Пилот второго самолета перед посадкой сообщил диспетчерам, что удар пришелся по нижней части фюзеляжа, при этом у его машины была повреждена правая стойка шасси.

Полиция перекрыла шоссе в районе места крушения первого самолета. Отмечается, что туда выдвинулись машины скорой помощи, ожидается прибытие следователей Национального совета по безопасности на транспорте.

Власти пока не сообщают о возможных жертвах или пострадавших в результате инцидента. Местным жителям рекомендуется избегать район крушения.