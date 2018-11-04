Помпео пообещал привлечь к ответственности организаторов убийства журналиста Хашукджи

4 Нояб. 22:34 2018-11-04T22:34:02+03:00

Несмотря на причастность саудовских властей к инциденту, Вашингтон не намерен разрывать «важные стратегические отношения» с Эр-Риядом

Изменить размер текста: A A

США выявят всех ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле и привлекут их к ответственности. Об этом сообщил в воскресенье госсекретарь Майкл Помпео.

«Саудовцы признали, что это было спланированное нападение», - отметил Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, не считает ли он, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд изначально ввел в заблуждение партнеров из США относительно обстоятельств гибели Хашукджи.

По словам Помпео, причастные к убийству лица будут привлечены к от ответственности, более того, этот процесс уже начался: США отозвали въездные визы подданных Саудовской Аравии, замешанных в инциденте.

Госсекретарь подчеркнул, что США плотно работают над расследованием с властями Турции и Саудовской Аравии. При этом Вашингоне не намерен разрывать «стратегически важные отношения» с Эр-Риядом.

В свою очередь эфире телеканала выступил саудовский миллиардер и член королевской семьи принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, который призвал власти королевства как можно скорее обнародовать результаты расследования убийства Хашукджи. Он выразил уверенность, что по итогам разбирательства руководство страны будет полностью оправдано.

Отметим, что Аль-Валид ибн Талал был в числе 11 саудовских принцев и экс-министров, арестованных в ноябре 2017 года по приказу Мухаммеда ибн Салмана.

Джамаль Хашукджи был известен как обозреватель газеты The Washington Post, часто выступавший с острой критикой Эр-Рияда. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году и постоянно проживал в США.

Ранее, 2 октября, Хашукджи зашел в консульство СА в Стамбуле, чтобы оформить документы перед свадьбой. С тех пор никто журналиста не видел. В то же время турецкие власти заподозрили, что в дипмиссии журналиста пытали, а затем убили.

Более двух недель саудовские власти утверждали, что журналист пропал уже после того, как покинул консульство. Наконец, 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в консульстве в Стамбуле, при этом подчеркивалось, что высшее руководство королевства якобы не имеет к инциденту никакого отношения.

Сейчас в Саудовской Аравии проводят собственное расследование, в рамках которого задержали 18 человек, а в Службе общей разведки начались проверки, чреватые громкими отставками.