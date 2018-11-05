В США назвали пять преимуществ российских “танков-убийц”

5 Нояб. 03:15 2018-11-05T03:15:46+03:00

Американский эксперт назвал технические особенности, которые делают Т-72, Т-80 и Т-90 особенно "живучими и смертоносными"

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У российских так называемых “танков-убийц” Т-72, Т-80 и Т-90 есть пять преимуществ. Об этом с статье журнала The National Interest эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао.

По его словам, уникальные технические характеристики придают российским танкам "живучесть и смертоносность". Одной из таких отличительных черт является система дистанционного подрыва "Айнет", которая в разы увеличивает эффективность боеприпасов. Благодаря ей снаряд взрывается в момент времени, необходимый для наибольшего поражения противника.

Вторым преимуществом Гао назвал всепогодный многоканальный прицел наводчика (ПНМ) "Сосна-У". Он оснащен автоматом сопровождения цели и тепловизором ПНМ, которые позволяют точнее вести огонь по движущейся мишени и уменьшает количество ошибок, вызванных человеческим фактором.

Также эксперт отметил систему "Сода", которая защищает танки от проникновения напалма, применяемого в качестве зажигательных и огнеметных смесей.

Еще одним плюсом российских танков Гао считает воздухозаборное устройство в Т-80. Оно улучшает поступление воздуха в газотурбинный двигатель и и повышает функциональные характеристики техники.

Кроме того, американского эксперта впечатлило вспомогательное вооружение танка Т-90 "Владимир". Как пишет издание дистанционно наводимый автономный пулемет этой боевой машины "может оказаться жизненно важным" для личного состава во время столкновения с пехотой и легким транспортом.