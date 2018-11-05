США и Южная Корея возобновили проведение совместных военных учений

5 Нояб. 09:24 2018-11-05T09:24:43+03:00

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В понедельник, 5 ноября, США и Южная Корея после полугодового перерыва начали совместные учения морской пехоты KMEP (The Korea Marine Exercise Program). Речь идет о маневрах, которые долгое время откладывались для развития диалога с КНДР и для содействия денуклеаризации.

Как ожидается, учения будут проходить в водах у побережья южнокорейской провинции Кенсан-Пукто. При этом участие в них примут около 500 бойцов. Кроме того, планируется задействовать десантно-штурмовые боевые машины пехоты.

А о цели тренировок рассказали в министерстве обороны Республики Корея. «Эти учения направлены на проверку боеспособности морской пехоты двух стран на ежегодной основе», - сказали в ведомстве РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения после своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.