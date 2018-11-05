2018-11-05T09:24:43+03:00
В мире

США и Южная Корея возобновили проведение совместных военных учений

Вашингтон и Сеул впервые за полгода начали маневры морской пехоты
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
США и Южная Корея возобновили проведение совместных военных ученийСША и Южная Корея возобновили проведение совместных военных ученийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 5 ноября, США и Южная Корея после полугодового перерыва начали совместные учения морской пехоты KMEP (The Korea Marine Exercise Program). Речь идет о маневрах, которые долгое время откладывались для развития диалога с КНДР и для содействия денуклеаризации.

Как ожидается, учения будут проходить в водах у побережья южнокорейской провинции Кенсан-Пукто. При этом участие в них примут около 500 бойцов. Кроме того, планируется задействовать десантно-штурмовые боевые машины пехоты.

А о цели тренировок рассказали в министерстве обороны Республики Корея. «Эти учения направлены на проверку боеспособности морской пехоты двух стран на ежегодной основе», - сказали в ведомстве РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения после своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп рассказал, чего он никогда не сможет простить Обаме
Бриджит Макрон под дождём встретила и расцеловала Меланью Трамп
Ученые предупредили о приближении к Земле «кометы смерти»
Гречка и пшеница из «враждебной» России держит в страхе литовский сейм
«Роснефть» первой подписала соглашение о стабилизации рынка топлива
Филарет и Макарий отказались встать во главе «единой украинской православной церкви»
Путин открыл первый в Москве памятник Тургеневу
Фигуристка Елизавета Туктамышева стала третьей в Японии и вышла в финал Гран-при
Захарова: Россия не проигрывает информационную войну
Трамп прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал
Подозреваемого в шпионаже австрийского полковника раскрыла военная контрразведка ФРГ
Командующим войсками Западного военного округа назначен Герой России Александр Журавлев
В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
Трамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в Калифорнии
США могут прекратить дозаправку самолетов арабской коалиции в Йемене
В Минтруде разъяснили механизм выплаты социальных пенсий
Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге стала неисправность электропроводки