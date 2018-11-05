2018-11-05T10:55:27+03:00
Политика

Пушков назвал две «самые крупные» ошибки Меркель

Сенатор раскритиковал канцлера ФРГ за санкции, «приносящие радость» Порошенко
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения об огромных потерях, которые несет Германия из-за антироссийских санкций. Как заметил политик, введенные против РФ ограничения не приносят ничего кроме радости украинскому президенту Петру Порошенко.

При этом сенатор высказал мнение о том, что «бесконечное» продление ограничительных мер в отношении нашей страны является одной из «самых крупных» ошибок канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Каждый месяц ФРГ теряет из-за антироссийских санкций 727 миллионов долларов, получая взамен лишь радость Порошенко. Уверен, что девять миллиардов в год она не стоит. Решение Меркель бесконечно продлевать санкции, как и принять более миллиона мигрантов, станут двумя самыми крупными ошибками ее правления», - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о первой «самой крупной» ошибке Меркель российский сенатор написал в своем микроблоге на прошлой неделе, комментируя решение канцлера ФРГ уйти со своего поста после 2021 года.

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