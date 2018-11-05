Запад потребовал от Сербии снизить дипломатическую активность

5 Нояб. 11:20 2018-11-05T11:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава МИД Сербии Ивица Дачич рассказал о новых требованиях Запада. По его словам, в настоящее время западные страны требуют, чтобы Белград снизил свою дипломатическую активность, то есть отказался от усилий по борьбе с признанием независимости Косово.

«Албанская сторона жалуется на меня западникам, а Запад требует прекратить это, потому что это раздражает албанцев и как будто вредит диалогу», - сказал министр иностранных дел республики белградской газете «Вечерне новости».

При этом Дачич заметил, что параллельно Сербию пытаются убедить в том, что лоббирование самих албанцев за новые признания независимости и за членства в международных организациях - это нормально.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Гренада стала девятым государством, отозвавшим признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Стоит отметить, что независимость Косово изначально признали 111 из 193 членов ООН. Среди тех государств, которые не стали признавать республику, Россия, Китай, Иран и Израиль.