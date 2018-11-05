2018-11-05T12:02:38+03:00
Политика

Фрегат «Адмирал Макаров» отправился из Севастополя в Средиземное море

Перед походом корабль провел учения по запуску крылатых ракет «Калибр-НК»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Фрегат «Адмирал Макаров»Фрегат «Адмирал Макаров»Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

‍В понедельник, 5 ноября, стало известно о том, что фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» в скором времени вновь пополнит соединение Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море.

Как заявили в пресс-службе ЧФ, корабль уже вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы. «В соответствии с поставленной задачей экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море», - цитирует сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота ТАСС.

Также в пресс-службе ЧФ отметили, что перед походом «Адмирал Макаров» провел учения, в ходе которых отработал плавание и маневрирование в районах интенсивного судоходства, а также поражение условного противника ракетным комплексом «Калибр-НК».

Кстати, напомним, фрегат прибыл в Севастополь только в октябре. До этого же он выполнял задачи в составе сил ВМФ в Средиземном море.

СПРАВКА «КП»

«Адмирал Макаров» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», зенитным ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник дал признательные показания
Рыболовлев прибыл из Монако в Россию
В Аденском заливе начались военно-морские учения России и Японии
Путин назвал главные качества сотрудника органов внутренних дел
Макрон объяснил Трампу, зачем Евросоюзу нужна своя армия
Трамп рассказал, чего он никогда не сможет простить Обаме
Бриджит Макрон под дождём встретила и расцеловала Меланью Трамп
Ученые предупредили о приближении к Земле «кометы смерти»
Гречка и пшеница из «враждебной» России держит в страхе литовский сейм
«Роснефть» первой подписала документы о стабилизации рынка топлива
Филарет и Макарий отказались встать во главе «единой украинской православной церкви»
Путин открыл первый в Москве памятник Тургеневу
Фигуристка Елизавета Туктамышева стала третьей в Японии и вышла в финал Гран-при
Захарова: Россия не проигрывает информационную войну
Трамп прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал
Подозреваемого в шпионаже австрийского полковника раскрыла военная контрразведка ФРГ
Командующим войсками Западного военного округа назначен Герой России Александр Журавлев
В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
Трамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в Калифорнии
США могут прекратить дозаправку самолетов арабской коалиции в Йемене
В Минтруде разъяснили механизм выплаты социальных пенсий
Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге стала неисправность электропроводки