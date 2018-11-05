Фрегат «Адмирал Макаров» отправился из Севастополя в Средиземное море

5 Нояб. 12:02 2018-11-05T12:02:38+03:00

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‍В понедельник, 5 ноября, стало известно о том, что фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» в скором времени вновь пополнит соединение Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море.

Как заявили в пресс-службе ЧФ, корабль уже вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы. «В соответствии с поставленной задачей экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море», - цитирует сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота ТАСС.

Также в пресс-службе ЧФ отметили, что перед походом «Адмирал Макаров» провел учения, в ходе которых отработал плавание и маневрирование в районах интенсивного судоходства, а также поражение условного противника ракетным комплексом «Калибр-НК».

Кстати, напомним, фрегат прибыл в Севастополь только в октябре. До этого же он выполнял задачи в составе сил ВМФ в Средиземном море.

СПРАВКА «КП»

«Адмирал Макаров» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», зенитным ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами.