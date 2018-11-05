Защита Вышинского подала жалобу на продление его ареста

5 Нояб. 12:19 2018-11-05T12:19:37+03:00

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Защита журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, обжаловала продление его ареста.

Однако, как уточнил адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Андрей Доманский, суд еще не получил апелляцию. «Жалоба была направлена, но суд ее еще не получил», - сказал юрист ТАСС.

При этом Доманский пояснил, что защита подала апелляционную жалобу на решение Херсонского городского суда, так как, по ее мнению, при разбирательстве дела Вышинского были нарушены процессуальные нормы. Кроме того, как подчеркнул адвокат, обвинение так и не доказало наличие рисков в случае избрания более мягкой меры пресечения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского возле его дома в Киеве, после чего его этапировали в Херсон. А уже 17 мая Херсонский суд постановил арестовать журналиста на 60 дней без возможности выхода под залог. При этом 1 ноября срок содержания Кирилла Вышинского под стражей был продлен до 28 декабря.