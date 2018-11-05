Молодожены из Техаса разбились на вертолете после свадьбы
Уилл Байлер и Бейли Акерман познакомились в университете и полюбили друг друга с первого взгляда. Совсем недавно старшекурсники университета Сэма Хьюстона решили создать семью.
Свадьба прошла на ранчо семьи жениха в Техасе. Обворожительная невеста, счастливые гости и счастливый жених, казалось, что счастье этой семьи будет долгим, но судьба распорядилась иначе.
Веселые танцы завершились после полуночи, покидали праздник молодые эффектно – улетели на вертолете.
Супруги мечтали, что день свадьбы станет самые запоминающимся в их жизниФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Пилот не справился с управлением Bell 206B и вертолет потерпел крушение.
Обломки удалось найти только на рассвете за пределами Увалде, города в 80 милях к западу от Сан-Антонио.
Новобрачные и пилот погибли на месте.
В Техасе молодожены разбились через два часа после свадьбы.
Родственники и друзья пары в шоке от случившегося. Улететь на вертолете – это была общая идея Байли и Акерман. Они хотели, чтобы день свадьбы стал самым лучшим в их жизни, пишет «Ридус».
«Эти двое провели свой последний день на земле, празднуя в окружении самых дорогих и близких. Я считаю, что это действительно лучший день в их жизни», — сказал журналистам друг пары.