Молодожены из Техаса разбились на вертолете после свадьбы

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-05T12:53:05+03:00

Молодожены разбились через несколько часов после свадьбы Фото: СОЦСЕТИ

Уилл Байлер и Бейли Акерман попрощались с гостями и улетели со свадьбы, а спустя несколько минут вертолет врезался в холм [видео]

Изменить размер текста: A A

Уилл Байлер и Бейли Акерман познакомились в университете и полюбили друг друга с первого взгляда. Совсем недавно старшекурсники университета Сэма Хьюстона решили создать семью.

Свадьба прошла на ранчо семьи жениха в Техасе. Обворожительная невеста, счастливые гости и счастливый жених, казалось, что счастье этой семьи будет долгим, но судьба распорядилась иначе.

Веселые танцы завершились после полуночи, покидали праздник молодые эффектно – улетели на вертолете.

Супруги мечтали, что день свадьбы станет самые запоминающимся в их жизниФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Пилот не справился с управлением Bell 206B и вертолет потерпел крушение.

Обломки удалось найти только на рассвете за пределами Увалде, города в 80 милях к западу от Сан-Антонио.

Новобрачные и пилот погибли на месте.

В Техасе молодожены разбились через два часа после свадьбы.

Родственники и друзья пары в шоке от случившегося. Улететь на вертолете – это была общая идея Байли и Акерман. Они хотели, чтобы день свадьбы стал самым лучшим в их жизни, пишет «Ридус».

«Эти двое провели свой последний день на земле, празднуя в окружении самых дорогих и близких. Я считаю, что это действительно лучший день в их жизни», — сказал журналистам друг пары.