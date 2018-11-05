Медведев уверен, что США сами пострадают от своей политики протекционизма

5 Нояб. 13:51 2018-11-05T13:51:40+03:00

Такое заявление премьер сделал во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая в понедельник, 5 ноября, на вопросы китайских интернет-пользователей, выразил уверенность в том, что США в конечном счете сами пострадают от своей политики протекционизма.

Как заметил глава нашего правительства, Вашингтон вводит «всякого рода ограничения и пошлины» не только в отношении Российской Федерации, но и в отношении КНР и стран Евросоюза. «В конечном счете, я уверен, от этого пострадает и американская экономика», - сказал Медведев в ходе онлайн-конференции в штаб-квартире Шанхайской объединенной медиагруппы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее премьер-министр РФ уже говорил о том, что санкционная политика разрушает мировую экономику. Так, в октябре он назвал санкции США против российских банков объявлением торговой войны. При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва готова противостоять такому давлению.