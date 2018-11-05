5 Нояб. 15:00 2018-11-05T15:01:28+03:00

Subaru отзывает около 100 тысяч автомобилей для проверки тормозной системы

Речь идет о девяти моделях, произведенных в Японии с января по октябрь 2018 года

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Автомобильный концерн Subary отзывает по меньшей мере 100 тысяч автомобилей для проверки тормозной системы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

Речь идет о девяти моделях, в том числе Impreza и BRZ, выпущенных на японских заводах с января по октябрь 2018 года. Выяснилось, что из-за халатности персонала при сходе с конвейера автомобили не прошли необходимую инспекцию.

Расходы на отзыв и проверку автомобилей составят до 6,5 млрд иен ($57 млн).

Таким образом, общее число отозванный в 2018 автомобилей Subaru превысит 500 тысяч. – ранее поводом для сервисной кампании стали проблемы с двигателем, которые могли привести к самопроизвольному отключению.

Около года назад, в ноябре 2017-го, Subaru отозвала 395 тысяч автомобилей для повторной проверки безопасности, так как оценку качества после выпуска производил «некомпетентный персонал».

Концерн столкнулся с падением продаж, недавно руководство понизило прогноз по прибыли на текущий финансовый год (завершится в марте 2019 года) более чем на 25%, до 167 млрд иен ($1,4 млрд).