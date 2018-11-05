Назван состав сборной России на матчи с Германией и Швецией: впервые в команду позвали Ахметова

5 Нояб. 15:41 2018-11-05T15:42:18+03:00

Два последних поединка в 2018 году наши проведут в ноябре

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В понедельник, 5 ноября, был официально опубликован список игроков, которые будут вызваны в сборную России на два последних матча в календарном 2018 году. Команде Станислава Черчесова предстоят игры против Германии в Лейпциге (товарищеский) и в Стокгольме против Швеции (Лига Наций).

Впервые в списке 26 игроков, которые будут готовиться к матчам сборной России, оказался молодой полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Он играет за столичных армейцев с нынешнего сезона.

Сам полузащитник в интервью клубной пресс-службе ЦСКА заявил:

- Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну!

Матч Германия - Россия пройдет 15 ноября, а спустя пять дней наши сыграют против Швеции.