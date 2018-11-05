Эксперт объяснил особенность работы «танков-убийц»

5 Нояб. 16:26 2018-11-05T16:26:27+03:00

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Интерес американских экспертов к российской военной технике вполне объясним. Регулярно появляющиеся новинки заслуживают внимания, так как совмещают в себе не только технологичность, но и боевую мощь.

Эксперт издания The National Interest Чарли Гао недавно рассказал о пяти малоизвестных особенностях российских «танков-убийц».

Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин соглашается, что данный вид вооружения заслуживает внимания.

- На современных танках используется система «Айнет». Она засекает вражеский снаряд, который летит в сторону танка и посылает сигнал на башню, где стоит пояс из взрывчатых веществ. Последний выстреливает в сторону снаряда шрапнель, которая сбивает его на подлете. Это серьезно повышает «живучесть» танка, - рассуждает военный.

Еще одна полезная новинка – это многоканальный прицел наводчика (ПНМ) с названием «Сосна-У». Система почти не позволяет ошибаться, и сама автоматически сопровождает цель до полного уничтожения.

- Это не просто репортаж американского СМИ, это лоббирование интересов военных, призыв властям выделить деньги на оборонку. Наши системы защиты и баллистические вычислители — одни из лучших в мире, но, когда все работает слаженно, как единый механизм, армия РФ становится непобедимой», — цитирует слова Литовкина ФАН.