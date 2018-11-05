В Росмолодежи раскритиковали слова свердловской чиновницы о детях

5 Нояб. 16:36 2018-11-05T16:36:51+03:00

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Представители Федерального агентства по делам молодежи раскритиковали слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению.

«Мы удивлены высказываниями директора департамента молодежной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их крайне некорректными», - цитирует ТАСС пресс-службу Росмолодежи.

В ведомстве подчеркнули, что государство обеспечивает социальные и конституционные гарантии граждан, и именно оно в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости.

«И когда мы говорим о том, что один из приоритетов нашей работы - самореализация, то подразумеваем не только карьеру, бизнес и образование, но и самореализацию в осознанном родительстве», - добавили в пресс-службе.

Скандальное заявление Глацких прозвучало в ходе встречи с детьми и подростками в Кировграде, которая состоялась еще 24 октября.

«У подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности», - оповестила чиновница участников встречи.

Позже директор департамента молодежной политики региона объяснила свое неоднозначное заявление тем, что фраза была вырвана из контекста, и на самом деле речь шла о ценности воспитания молодежи внутри семьи.

Впрочем, самой 29-летней Глацких государство действительно ничего не должно – оно и так в полной мере обеспечивает благополучие чиновницы за счет налогоплательщиков. В прошлом году она задекларировала доход в размере 1,5 млн рублей или около 125 тысяч в месяц. Средняя зарплата в Свердловской области составляет около 34 тысяч рублей.