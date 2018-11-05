Медведев: Мировые цены на нефть достигли приемлемого для России уровня
Мировые цены на нефть достигли приемлемого для российской экономики уровня. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции в Шанхае.
«Действительно, наша экономика столкнулась с ситуацией, которая была связана с понижением цены на нефть, а для нашей страны это важный фактор. Но в настоящий момент, скажем прямо, цены выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими», - отметил председатель правительства.
По его словам, слишком чрезмерная стоимость «черного золота» грозит стагнацией экономики. Так что российским властям нужны не высокие, а «разумные» цены на нефтяном рынке.
Среди других факторов влияния на экономику страны премьер отметил международные санкции, которые стали для России не только проблемой, но и «источником самореализации и собственного развития». В качестве примера он привел сельское хозяйство, которое, по его мнению, развивается «ударным темпами».
В частности, в ходе визита в КНР в понедельник премьер обсуждал с китайскими партнерами вопросы поставок российской сои.
«За это мы должны поблагодарить тех, кто ввел санкции в отношении нашей страны: если бы они этого не сделали, может быть, мы и дальше бы просто поставляли нефть и газ и не думали о том, чтобы развивать сельское хозяйство», - заключил глава российского кабмина.
Медведев прибыл 5 ноября с визитом в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и посетил открытие Первой китайской международной выставки импортных товаров.