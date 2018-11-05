Израиль призвал не допускать в будущем инцидентов, подобных трагедии с российским Ил-20 в Сирии

5 Нояб. 19:09 2018-11-05T19:09:13+03:00

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Израиль призывает сделать все необходимое, чтобы исключить в будущем повторения инцидентов, подобных трагедии с потерей российского разведывательного самолета Ил-20 в Сирии.

Соответствующее заявление для российской прессы сделал в понедельник директор Первого Евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне.

«Это было трагическое событие. Все мы сожалеем о нем. Премьер (Израиля) Нетаньяху на следующий день говорил об этом. Все знают, что это сирийские ракеты сбили самолет, и по их вине погиб российский экипаж. Мы относимся к этому как к трагедии», - отметил Ливне.

Он также напомнил, что между российскими и израильскими военными создан механизм взаимодействия. Однако от подобных происшествий «никто не застрахован», считает дипломат.

«Сразу после трагедии глава ВВС Израиля посетил Москву, продемонстрировал то, что у нас есть по этому поводу. Ситуация достаточно понятная, прозрачная, мы всю информацию передали российским коллегам. Надо делать все, чтобы такие трагедии не повторялись. Мы будем делать все возможное с нашей стороны для этого», - заключил Ливне.

Напомним, российский разведывательный самолет Ил-20 был ошибочно сбит сирийскими ПВО при возвращении на аэродром «Хмеймим» в провинции Латакия, погибли 15 военнослужащих ВС РФ.

Ответственность за инцидент Минобороны РФ возложило на еврейское государство: во время трагедии четыре истребителя F-16 ВВС Израиля наносили удары по объектам в Латакии и использовали российский Ил-20 для прикрытия от сирийских ПВО. Также в Москве подчеркивают, что израильская сторона уведомила об авиаударе за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно местонахождения своих самолетов.

В целях предотвращения повторных провокаций израильской стороны Россия передала Сирии современные комплексы ПВО С-300.