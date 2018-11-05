Итальянский боксер скончался после нокаута
Итальянский боксер Кристиан Дагио умер из-за травм, полученных во время боя. Спортсмен проиграл последний поединок, противник отправил его в нокаут.
Кристиан Дагио встречался на ринге с тайцем Доном Паруеангом.
Оба боксера держались до последнего, только в 12 раунде Паруеанг смог одолеть итальянца, отправив Дагио в нокаут.
Судья незамедлительно вызвал медиков на ринге, однако было уже поздно, сообщает сайт «Дни.ру».
Несколько дней итальянец провел в коме, врачи боролись за его жизнь и пытались реанимировать мужчину, но бесполезно.
Боксер скончался так и не придя в сознание. По словам врачей, он получил слишком серьезные повреждения мозга, передает ТАСС.
Сайт kp.ru рассказывал, про другие трагедии, связанные со спортом. В октябре прошлого года на льду умер молодой хоккеист Алексей Черепанов. В ноябре во время спарринга погиб 15-летний каратист. 17 января в горбольнице № 1 Новосибирска скончался Александр Шароян. Все произошло 5 января на областном первенстве по боксу, где юноша блестяще провел два боя.