2018-11-05T19:21:03+03:00
Происшествия

Итальянский боксер скончался после нокаута

Кристиан Дагио получил травмы во время своего последнего боя
Ася РОМАНЧУК
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Боксер скончался после нокаутаБоксер скончался после нокаутаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Итальянский боксер Кристиан Дагио умер из-за травм, полученных во время боя. Спортсмен проиграл последний поединок, противник отправил его в нокаут.

Кристиан Дагио встречался на ринге с тайцем Доном Паруеангом.

Оба боксера держались до последнего, только в 12 раунде Паруеанг смог одолеть итальянца, отправив Дагио в нокаут.

Судья незамедлительно вызвал медиков на ринге, однако было уже поздно, сообщает сайт «Дни.ру».

Несколько дней итальянец провел в коме, врачи боролись за его жизнь и пытались реанимировать мужчину, но бесполезно.

Боксер скончался так и не придя в сознание. По словам врачей, он получил слишком серьезные повреждения мозга, передает ТАСС.

Сайт kp.ru рассказывал, про другие трагедии, связанные со спортом. В октябре прошлого года на льду умер молодой хоккеист Алексей Черепанов. В ноябре во время спарринга погиб 15-летний каратист. 17 января в горбольнице № 1 Новосибирска скончался Александр Шароян. Все произошло 5 января на областном первенстве по боксу, где юноша блестяще провел два боя.

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