2018-11-05T19:36:32+03:00
Политика

В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата Рады об оккупации Москвы

Ранее нардеп Игорь Мосийчук заявил, что в 1612 Кремль освободили не от польских, а от украинских интервентов
Денис СУХОВ
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Депутат Рады Игорь Мосийчук. Фото: Zuma TASSДепутат Рады Игорь Мосийчук. Фото: Zuma TASS
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков усомнился в исторических познаниях депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, накануне заявившего, что в 1612 году из Москвы изгнали не польских, а украинских интервентов.

«Поверхностно он, может, что-то знает, выстраивает своё видение истории… Но все знают, что в 1612 году значительная часть территории, которая позже стала современной Россией, была оккупирована поляками. На службе у Польши были представители украинского казачества, но я их численность не преувеличивал бы», - цитирует Цекова телеканал RT.

Сенатор отметил, что служившие Польше казаки рассматривались как подданные польского государства. Судить об их истинной национальности можно только по итогам серьезных исторических исследований.

«Даже если они будут проведены, всё это очень огорчит Мосийчука», - уверен российский парламентарий.

Он также добавил, что высказывание украинского депутата вполне укладывается в русло воинственных антироссийских заявлений, столь характерных для Киева в последнее время.

Накануне Мосийчук опубликовал на своей странице в Facebook собственную версию оккупации Кремля в 1612 году, заявив, что большинство интервентов составляли не поляки, а украинские казаки. Последних, считает нардеп, из Москвы не изгоняли – они сами ушли «по доброй воле» и «без всякого принуждения».

Также украинский парламентарий уверен, что Россия разбудила «нацию воинов», которая вот совсем скоро повторит подвиг предков и займет Москву. Впрочем, целиком полагаться в этом деле на соотечественников Мосийчук не готов, а потому предлагает делить шкуру неубитого медведя неким «странам-победительницам».

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