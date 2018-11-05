Business Insider назвал российские вооруженные силы сильнейшими в Европе

5 Нояб. 20:06 2018-11-05T20:06:26+03:00

На втором месте рейтинга издания оказалась французская армия, а на третьем – британская

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Российские вооруженные силы заняли первое место в рейтинге 25 сильнейших армий в Европе по версии портала Business Insider. В своем исследовании издание опиралось на численность военнослужащих, численность бронетехники, авиации, флота и размер оборонного бюджета.

Потенциал российских вооруженных сил (по всей видимости, с учетом мобилизационного резерва) издание оценивает следующим образом: 3,5 млн военнослужащих, почти 4 тыс. самолетов, более 20 тыс. танков и более 350 кораблей при оборонном бюджете в $47 млрд.

Второе место рейтинга заняла Франция с более чем 388 тыс. военнослужащих, более 1,2 тыс. самолетов, более 400 танков и более 100 кораблей и оборонным бюджетом страны объемом $40 млрд.

Замыкает тройку лидеров армия Великобритании, 279 тысяч солдат и офицеров которой имеют на вооружении 800 самолетов, 200 танков и 70 кораблей. Оборонный бюджет составляет около $50 млрд.

Также в первую десятку рейтинга вошли (в порядке убывания военной мощи) Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция и Украина.

Авторы исследования уверяют, что также учитываются географические и логистические факторы, богатство природными ресурсами и промышленные возможности стран. Кроме того, государства НАТО, 27 из которых расположены в Европе, получили бонус, так как предполагается, что в рамках альянса они будут оказывать друг другу военную и экономическую помощь. В то же время рейтинг игнорирует ВС США и их европейские базы.